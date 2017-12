Procesan a Aníbal Fernández por supuesta administración fraudulenta en Fútbol para Todos

En este expediente, Aníbal Fernández y el también ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich se encuentran procesados por los delitos de "violación de los deberes de funcionarios públicos", ya que se los acusa de no haber controlado el destino de los fondos aplicados al Fútbol Para Todos. En el mismo expediente se encuentra procesado por "peculado" el ex vicegobernador bonaerense y primer coordinador del Programa FPT, Gabriel Mariotto, confirmaron fuentes judiciales.