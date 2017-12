Un joven de 22 años sin antecedentes, sindicado como el que robó en la Casa del Jefe de la Policía de Río Negro

En la mañana de ayer el Ministerio Público Fiscal dio con la persona que perpetró el robo en la vivienda del Jefe de Policía de Río Negro, Com. Gral. Daniel Jara. Se trata de un hombre de 22 años de edad sin antecedentes penales, a quien el Ministerio Público Fiscal le formulará cargos para imputarlo formalmente en la causa por el delito de robo con escalamiento, de conformidad con los Arts. 45, 167, inc. 4, en función del 163, inc. 4°, del Código Penal.

Cabe recordar que la denuncia fue realizada por una persona con acceso a la vivienda que habita el jefe de policía. A partir de allí se dispusieron diversas medidas en el marco de la investigación. Entre ellas, en horas de la tarde se solicitó al Juez Favio Corvalán un allanamiento a una vivienda particular, en la que se encontró el cuchillo que había sido denunciado como robado. Momentos después el Gabinete Criminalística cotejó huellas dactilares que habían sido levantadas en el lugar del hecho con resultados positivos respecto del imputado.





Para sustentar la formulación de cargos, se cuenta además con el relato de la denunciante realizado por intervención de la Comisaría Primera, con la actuación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y del mencionado Gabinete.





Es importante destacar que, más allá de la relevancia que por la investidura del damnificado tuvo este caso, la Fiscalía de Flagrancia y Gestión Rápida llevó adelante las medidas con el debido resguardo, evitando que su difusión pusiera en riesgo la investigación y en un marco de permanente contacto con la víctima.





PUBLICADO EL 15-12-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar