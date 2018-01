Caso Santiago Maldonado: El Gobierno denunció a ocho mapuches por ‘falso testimonio’

La última persona en ver con vida al artesano fue Naiman Pilquiman. Este aseguró al juez Lleral que había dejado atrás a Maldonado solo y escondido y que no fue detenido por los gendarmes. Según sus palabras bajo juramento, no habló con nadie al respecto excepto con sus padres. Aun así, su madre, Claudina, aseguró ante la Justicia Federal en un primer momento que ella vio cómo los agentes cargaban un bulto que obedecía a las ropas de Maldonado a una camioneta. Por otro lado, del testimonio de Naiman Pilquiman también se desprende que en el momento en que él y Maldonado intentaban cruzar el río, Santana no estaba observando los hechos tal como aseguró en su declaración. El joven llega al grado de inculpar a su compañero cuando revela que Santana se enteró después y por boca de otras personas que “faltaba uno”. Santa dijo haber observado con binoculares como tres gendarmes capturaban, golpeaban brutalmente y se llevaban al artesano en un camión.