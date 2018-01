¿Cómo le fue a Juana Viale en su debut como conductora?

El nuevo ciclo de la nieta de Mirtha Legrand comenzó con buen pie y compitió nada menos que con El Sultán y los musicales de Morfi.

No es fácil iniciar un ciclo de entretenimientos en la TV abierta, y menos que menos un domingo de enero. Sin embargo, para el nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale, eso no parece ser un impedimento y en una época en la que tener un dígito de rating es un logro, el productor no para de cosechar éxitos.





Por eso, mientras muchos especialistas miraban con extrañeza la decisión de Nacho de ubicar a su hermana Juana como conductora, lo cierto es que el rating le sonrió en la primera emisión de Me Gusta tu Canción, el nuevo ciclo de entretenimientos que debutó en El Trece este domingo a las 22.15.





En el ciclo participan niños que compiten por demostrar su talento interpretando temas musicales que se relacionan con su propia historia de vida, todo esto bajo la mirada del jurado, integrado por Lucía Galán (de Pimpinela) y Manuel Wirtz.





Lo interesante es que no hay una sola calificación por parte de Galán y Wirtz sino que éstos van aportando “estados de ánimo” (emojis) a medida que transcurre la canción para destacar diferentes aspectos de la interpretación. De esta manera, el niño que más emojis acumula, gana un viaje a Disneyland.





La que ganó fue Juana, que compitió cabeza a cabeza con El Sultán y los musicales de Morfi desde su inicio (donde marcó 7.1) y tocó un pico de 8.9, liderando toda su franja horaria.





¿Los factores del éxito? La fama de Juana Viale, la enorme promoción que le hizo el canal y el espaldarazo de su abuela, Mirtha, que la tuvo de invitada en la cena del sábado.





PUBLICADO EL 29-01-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar