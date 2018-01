‘Fuerte’ River: En el regreso de Tévez, el ‘Millo’ fue un justo ganador

Boca salió a la cancha con un 4-3-3, el módulo táctico que más le gusta a Guille. Pero el sistema falló no por el dibujo en sí sino por los intérpretes. Tener a Buffarini y a Nández como interiores (Chicco fue el volante central) fue la consecuencia del casi nulo volumen de juego del equipo a lo largo del partido. Con tantos corredores en la formación (ellos dos más Espinoza, Pavón y los laterales), a Boca le faltó un jugador pensante capaz de construir juego, de generar fútbol. Tevez, en su rol de falso 9, intentó retroceder para juntarse con sus compañero pero no aportó en la elaboración ni tuvo socios para la descarga o jugadores capaces de romper para aprovechar los espacios que su retroceso podía generar en la última línea rival. Paradójicamente, Boca no aprovechó la condición de llegadores que tienen Buffarini y Nández, los elegidos del Melli para este Súper.