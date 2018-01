Lo que nadie te contó sobre el asesinato de Lucas Muñoz y el Nacotráfico en Bariloche y la Patagonia (*)

Ahora estoy en un prostíbulo de una pequeña ciudad de la Patagonia. Una chica en una pequeña barra pone música tropical con videos de Youtube. Casi 20 dólares el wishky pero lo entregan lleno. Súper medida. Me han dicho que algunas de las mujeres conocen a sicarios operando en la región. No soy tímido. Pregunto de frente mientras invito tragos. Son reticentes como es de esperar, pero sus gestos no denotan miedo sino hastío, enojo. Vienen de Colombia, República Dominicana, Haití, Ecuador. Lo peor de sus mundos es algo que quieren dejar a sus espaldas. Entre el volumen de la música, entre los bailes de hombres mayores que buscan alguna forma de redención en la juventud que abunda en estos locales, ellas me confirman la presencia de asesinos. No quieren dar detalles. Hay peligro y también un profundo agotamiento. “Hijos de puta, no me importan”, me dice una. “Algunos se cansan de matar, se arrepienten, buscan otra vida. Otros siguen y van viendo el panorama de acá”, explica otra. Alguien me pasa un dato bizarro. Un sicario trabaja en una estancia y su dueño lo maltrata. El asunto escala a tal punto que llega a una oficina del Trabajo en un pueblo. El hombre, increíblemente, se confiesa frente al inspector: “mire, yo mataba gente en Colombia, y ya no quiero más, por eso lo vine a denunciar a este hombre que me grita, me insulta y me golpea”. Palabras más palabras menos. Un abogado me transmite los detalles.