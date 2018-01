Mauricio Macri a Moyano: ‘Que no se ponga nervioso, que se presente en la Justicia y que demuestre que tiene todo en orden’

El Presidente le contestó al líder Camionero "que no se ponga nervioso, que se presente en la Justicia y que demuestre que tiene todo en orden". Además le pidió que "no se meta con una persona de 87 años retirada en su casa", en relación a su padre. "Yo fui a la Justicia cuando apenas asumí que me denunciaron por Panamá Papers: no me puse nervioso y fui a la justicia, llevé los papeles y se aclaró", argumentó.