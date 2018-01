Su uso es obligatorio: Silla para el auto para niños; qué tener en cuenta a la hora elegir y cuánto cuestan

Lo primero que no dudan en aclarar las compañías que producen las butacas es que a pesar de que la normativa limite por edad, en realidad no es el parámetro que debería guiar la compra del producto. “La edad no es un elemento o un parámetro único al momento de pensar en comprar un SRI, es importante tener en cuenta también el peso y la altura. Teniendo en cuenta estas 3 variables, los SRI se dividen en grupos, asegurando que el niño viaje de manera segura según cada etapa / grupo”, explica Alonso.