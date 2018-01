Tristán, acusado de acoso, en la grabación de 'Historia de un Clan'

¿Qué era lo que según reveló Rita, le hacía el actor? “Antes de comenzar una toma, Tristán me decía al oído cosas asquerosas y vulgares, como ‘te voy a hacer tal cosa’. Sexuales. Totalmente fuera del guión. Susurradas. Como: ‘Te voy a hacer tal cosa’. El ya había tenido problemas con otras compañeras de trabajo”. “Nunca me había pasado tan de cerca, era raro pero a la vez me sentí muy acompañada así que no sentí una necesidad urgente de salir a contarlo. Me parecía que mientras todos estuvieran conscientes, se hablara de eso y se prestara atención, yo estaba bien. Me hacía sentir bien que mis compañeros supieran de eso y que se hablara del tema”, añadió. Por último, Rita señaló que “si me hubieran preguntado de esto hace un año, tal vez no lo hubiese contado. Hoy hay otra conciencia. Después ya quedás precavida y ya no me quedo hablando con un actor grande en un vestuario. No me puso paranoica, pero sí regulo más la disponibilidad, que tiene que ver con mis deseos de estar con alguien”.