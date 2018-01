Valeria Bertuccelli ganó como Mejor actriz en el Festival de Sundance

"Andaba con ganas de correr un riesgo. Sentía que hace rato no transitaba por un proyecto me haga temblar. Y ahora estoy cagada en las patas, ja. Cuando terminé de filmar, me preguntaba '¿Qué hice? ¿estará bueno?'. Y el haber sido seleccionada para Sundance, como que me dio una confianza de decir 'algo debe estar bien'. Todavía no lo puedo creer, pero lo cierto es que estoy orgullosa del trabajo realizado".