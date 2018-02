Caso Nahuel: Encontraron pólvora en su mano y se refuerza la hipótesis de un ataque a tiros a los prefectos

En un cruce con el periodista Ernesto Tenembaum, sostuvo: "Va a ver que en el caso Nahuel todo lo que se dijo en relación a que si tiró por la espalda o no, si hubo enfrentamiento o no, hasta ahora no hay ningún imputado. ¿Por qué imputan a los prefectos si no están imputados por la Justicia? En este caso sería al revés, es un círculo de gente que imputa previamente a los prefectos sin que se hayan sido imputados por la Justicia. Hasta ahora la razón está de nuestro lado, no están imputados".