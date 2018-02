El fondo de inversión más grande del mundo quiere hacer pie en Argentina

La CNV ya le dio la licencia al gigante brasileño BTG Pactual, que desde septiembre pasado comenzó a operar. Contrató al ex CEO de Puente, Emilio Ilac y al ex managing director de Sales & Trading, Brian Joseph. También al ex jefe de Estrategia de Puente, Alejo Costa y al ex International Institucional Sales de Puente, Manuel Castellanos.