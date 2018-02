Lorena Matzen con Lanata por el aborto no punible: 'No podemos dejar el tema bajo la alfombra'

Entre otros puntos, la parlamentaria enfatizó que de sancionarse la ley "ésto no significa que la despenalización implique el incremento de abortos, sino que por el contrario lo que estamos buscando es que las mujeres que no tienen posibilidades económicas, tengan la misma oportunidad de someterse a una práctica que no conlleve al riesgo de la pérdida de sus vidas, en prácticas clandestinas que de hecho se llevan a cabo de todas formas". En una entrevista de más de 30 minutos en el estudio central de Radio Mitre, la Diputada Nacional por Cambiemos (Río Negro) sostuvo que " tener un tema de éstas características sin ser abordado, lo único que implica es que algunos se aprovechen, que hagan un negocio de ésto".Entre otros puntos, la parlamentaria enfatizó que de sancionarse la ley "ésto no significa que la despenalización implique el incremento de abortos, sino que por el contrario lo que estamos buscando es que las mujeres que no tienen posibilidades económicas, tengan la misma oportunidad de someterse a una práctica que no conlleve al riesgo de la pérdida de sus vidas, en prácticas clandestinas que de hecho se llevan a cabo de todas formas".

"Los indicadores nos dicen que en los países donde se ha despenalizado el aborto, ha disminuido la práctica ilegal, y creo que despenalizándolo lo que vamos a conseguir realmente, es que se le de un tratamiento integral a las mujeres que están en esa situación".





"Lo que se busca es que se muera menos gente, no estamos influyendo para que ésto sea una práctica más usual; es una situación traumática para cualquier mujer tomar éste tipo de decisiones, por eso intento que del debate surja una posición que trate de equilibrar las posturas; ésto no tiene que ver con cuestiones religiosas, alguien se tiene que hacer cargo de las muertes que hoy hay por tener penalizado el aborto" sostuvo la diputada Nacional Rionegrina en diálogo con el equipo de 'Lanata Sin Filtro'.





Consultada por Jorge Lanata acerca de los números estimativos de prácticas ilegales que se realizan en nuestro país, la parlamentaria afirmó que "... no podemos tener un número irrefutable, dado que las prácticas son clandestinas, pero estamos hablando de alrededor de 500 mil abortos anuales, donde un alto índice de los abortos que se detectan, son los de chicas jóvenes menores de 20 años, y en situación de mucha vulnerabilidad, de los cuales llegan a los hospitales alrededor de 60 mil casos; son todas cifras estimativas; las campañas que han habido en promoción de ésta legislación han permitido llevar más información: lo real es que estamos apuntando a la educación sexual, que en muchos de los casos es un tema tabú".





En referencia a los antecedentes, Matzen apuntó a la Provincia de la cual es oriunda y sostuvo que ".. en Río Negro, tenemos legislación de avanzada, donde en los hospitales públicos ya están aprobados los protocolos para los casos en que hoy la ley lo prevé, inclusive tenemos la posibilidad de que en los hospitales públicos rionegrinos se realicen ligaduras de trompas, vasectomías, entre otras prácticas".





Siguiendo la misma línea argumental, la Legisladora Nacional de Cambiemos apuntó a que los que tienen una posición contraria a la despenalización ... te hablan de por qué mejor no educamos y prevenimos, yo creo que, una cosa no excluye a la otra".





Consultada por la posición de sus pares del radicalismo Matzen aseguró que "tenemos una gran mayoría, y de hecho, yo antes de llegar a éste lugar, a éste cargo de diputada que estoy estrenándolo, he militado con personalidades como María Luisa Storani, Mabel Bianco, que han sido figuras que han traído al partido, éstas iniciativas que son típicas de países desarrollados, es por eso que tenemos una gran mayoría de apoyo interno, pero también tenemos un núcleo duro que todavía se resiste a que tratemos ésto. a mi me gustaría mucho que en el Gobierno de Cambiemos ésto cambie".





Consultada por el periodista Diego Leuco respecto de si existen presiones desde la Iglesia, Lorena Matzen afirmó que "desde que empecé a levantar la voz con éste tema, he recibido en mi Provincia de parte de gente que está relacionada con la iglesia, críticas muy fuertes, te tratan de asesino por hablar de éstos temas, existentes presiones, uno tiene que elegir, si vas a defender tus ideas a ultranza o te vas a dejar llevar por esas presiones".





La Posición de Jorge Lanata





Ante la cantidad de llamados a la emisora porteña, Jorge Lanata sintió la necesidad de emitir su opinión sobre el tema del aborto legal y aclaró: “nadie se muere alegremente y estamos hablando de decenas de miles de muertes por año a partir de este asunto”.





“Yo respeto las ideas de todo el mundo, pero no cuando quieren obligarme a que yo las comparta. Y esto me pasa con muchos, me pasa con los veganos, con las ultrafeministas, con un montón de gente. Quieren que yo comparta obligatoriamente su idea, y no está bien. Yo respeto su idea, si el vegano quiere morir comiendo lechuga que muera comiendo lechuga, pero que me deje a mi comer carne en paz”.





“Digo esto como un ejemplo neutral y menor porque esto yo lo hago extensivo a todo. No quiero obligar al otro a que comparta mi idea. Yo respeto la idea del otro, incluso las bestialidades bastante nazis que están diciendo por el correo”.





“Yo voy a contar que pienso yo. Para citar a Aristóteles, miren que viejo me voy a poner: una cosa es la potencia y otra es el acto. Una semilla es potencia de árbol, pero ¿saben qué pasa? una semilla no es un árbol. Una semilla puede ser un árbol, pero no es un arbol, es una semilla. Entonces yo creo que hasta las 12, 13 semanas una vida no es una vida; puede serlo, pero no lo es. Es la potencia de una vida que va a estar en acto después de eso. Así es como yo tomo el tema del aborto. Evidentemente nadie aborta alegremente, es algo que a todo el mundo lo conflictúa. No estamos hablando de un tema feliz. Pero tampoco nadie se muere alegremente y estamos hablando de decenas de miles de muerte por año, a partir de este asunto”.









“Yo lo que les sugiero a toda la gente que está llamando y hablan de asesino de bebés, es que escuchen. Nadie está obligado a que piensen igual que nosotros”.





PUBLICADO EL 20-02-2018