Video: El desgarrador pedido de una joven chilena para que la dejen morir

Como la eutanasia no es legal en Chile (sólo lo es en cinco países), le mandó un desgarrador video a la presidenta de Chile, Michelle Bachellet, para que le solicite el permiso para quitarse la vida: “Solo pido descanso. Le suplico que me de la eutanasia porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar que no me duela o que no se rompa”.