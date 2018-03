En vivo, Marcela Tauro acusó a Jorge Rial de violento

El tratamiento de la información de los pasos de Juan Darthés derivó en Intrusos en el Espectáculo (América) en una denuncia de la panelista Marcela Tauro contra el conductor Jorge Rial por maltrato: “Jorge yo celebro tu cambio pero hace dos meses acá me gritaste delante de todos. Además me dolió que ustedes (por sus compañeros panelistas) que son tan bárbaros no salieran a defenderme”.

Rial no arremetió en esta ocasión, tal como suele hacer, y le pidió a Tauro que fuera más justa en su acusación: “Contemos todo el contexto porque sino no se entiende, fue un momento en que todos querían renunciar en masa y te pedí priorizar algo de laburo en ese momento”. Rial se refirió a una grabación para un programa en Navidad.





“Yo soy la que más te duró porque puedo decirte estas cosas, lo que lamento es que estaban todos acá y nadie salió a decirte, ‘che Jorge estuviste mal en gritarle’”, señaló y la periodista criticó la doble vara de sus compañeros de Intrusos: “Estoy cansada de los que cuando se prende una cámara dicen una cosa y al apagarse hacen otra”. Tauro dejó mudos a sus compañeros y desnudó una interna.





PUBLICADO EL 02-03-2018

