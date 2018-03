La Justicia condenó a Ko-Ko a indemnizar a una pasajera tras un accidente en la Ruta 22

Como conclusión consideró la magistrada que cobra plena vigencia la responsabilidad objetiva de la empresa transportista “debiendo afrontar aquella la recomposición de los daños y perjuicios derivados del hecho, en tanto no probaron la existencia de alguno de los eximentes de responsabilidad exigidos por la ley”. Sobre el resto de las personas involucradas en el accidente, indicó la jueza: “consecuentemente, al no haber acreditado los codemandados la causa de su liberación, en tanto no ha logrado abonar extremo exhonerativo alguno por la falta de pericia accidentológica que arrojara un manto de luz, se encuentran reunidos los presupuestos que tornan procedente la acción instaurada contra los aquí demandados”.