No habrá 'dress code' negro en los Oscar 2018

Para los Globos de Oro las actrices que forman parte del movimiento Time´s Up se pusieron de acuerdo para que fuera el negro el color que las uniera en su lucha contra el acoso sexual y la discriminación en la industria. Para los Oscar 2018 no repetirán la estrategia: acaban de anunciar que dieron libertad de acción para que las activistas vistieran como quisieran.

Si bien no habrá dress code la iniciativa sí estará presente en algún momento de la gala. Las promotoras quieren llevar el proyecto un paso más allá y que sea algo más “serio y duradero” que no aparezca solo en las galas de entrega de premios. “Fue una iniciativa que se lanzó en la alfombra roja, pero no nació para vivir allí”, dijo Shonda Rhimes.





El proyecto Time´s Up nació luego de que se difundieran los múltiples casos de acoso sexual cometidos por el productor Harvey Weinstein y otros pesos pesados de la industria del entretenimiento. Luego derivó en un fondo legal, que ya recaudó 21 millones de dólares, para ayudar a las mujeres que vivieron estas situaciones y quieran denunciar.





Además de luchar contra el acoso laboral, también las une la pelea por terminar con la brecha salarial y que haya paridad de género en cúpulas directivas.





“Debe terminar la lucha de las mujeres para entrar, para escalar en los rangos y simplemente para ser escuchadas y consideradas en puestos de trabajo dominados por hombres. Se ha acabado el tiempo para este monopolio impenetrable”, afirman.





PUBLICADO EL 02-03-2018

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar