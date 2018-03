Paro docente: 47% en la Provincia de Buenos Aires, 35% en Bahía, 5% en Mendoza y sin datos del gobierno de R.N.

El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, dijo que registraron un ausentismo docente promedio de 47%. En diálogo con TN el funcionario lamentó que se perdieran días de clases y aseguró que se descontará el día a los maestros que hoy no hayan ido a trabajar. “Creemos en el derecho a huelga, pero para recibir un pago tiene que haber una contraprestación”, afirmó.

“Nosotros no especulamos con esto (el conflicto docente). Creemos que tenemos que juntarnos lo antes posible. No apostamos al desgaste, porque no es sano para nadie”, añadió. El funcionario dijo también que las partes (gobierno y gremios) no están tan lejos de un acuerdo.





En Bahía Blanca, en tanto, el 35% de los docentes con turnos matutinos asignados adhirió al paro, según informó la Jefatura Distrital de Inspección. La combinación con la huelga que llevan adelante los auxiliares de la Educación, determina que en 37 escuelas, de las 196 que hay en el distrito, no se haya iniciado esta mañana el ciclo lectivo.





En tanto que en Mendoza desde la DGE informaron que el presentismo docente se mantuvo alrededor de 95% y siguió la tendencia desde la primera carga de planillas por sistema.





“Con un corte en la actualización de datos a las 17, con más 800 escuelas que actualizaron el relevamiento de cerca de 60.000 liquidaciones cargadas al sistema, la asistencia de docentes en todos los niveles y modalidades ha sido del 94,9%”, informó la cartera educativa.





Por último en Río Negro, en el primer día del paro programado por la Unter, el ausentismo docente a las aulas fue dispar, si bien desde el Gobierno no se emitieron datos oficiales.





