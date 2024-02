La intimidad del almuerzo Milei-Ritondo: un gesto para lo que viene y la orden del Presidente de no pegarle al PRO

A 48 horas de que el Presidente inaugure las sesiones ordinarias en el Congreso y en el medio de pelea con el gobernador de Chubut Ignacio Torres que dejó expuesta una vez más la interna en el PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el Presidente almorzó a solas en su despacho con el jefe del bloque amarillo Cristian Ritondo.





Tras una hora y media de reunión el ex ministro de seguridad bonaerense publicó en X una foto de su encuentro con Milei. “Con el Presidente. Tenemos la oportunidad histórica de realizar los cambios rápidos y profundos que Argentina necesita para volver a ser un país normal. El momento es ahora”, escribió Ritondo en la red social.





El encuentro terminó de forjarse en la tarde del martes cuando el Presidente invitó vía chat -un canal de diálogo común entre ambos- a Ritondo a la Rosada.





El jefe del bloque PRO ratificó el apoyo estratégico de su espacio en el Congreso a Milei, aunque por ahora ese respaldo no significará una fusión, como promovió durante su gira en Italia el propio Presidente.





Tampoco representará la conformación de un interbloque, pero -como adelantó Clarín- abre un camino para una confluencia electoral entre el macrismo y el oficialismo en 2025. Milei lo explicitó ante los diputados libertarios que fueron a visitarlo antes que Ritondo. El PRO fue el único bloque de la Cámara Baja que acompañó todos los artículos de la Ley ómnibus, pero se resiste a la idea de conformar de manera inmediata un interbloque con LLA.





Macri y Milei, sin embargo, quieren apurar gestos de convergencia y en esa clave hay que leer el almuerzo entre Ritondo y el Presidente.





Durante el almuerzo de una hora y media, Milei llevó la voz cantante y compartió su diagnóstico sobre el país. Está convencido de que la inflación de febrero no superará el 15 por ciento. El Presidente transmitió la orden puertas adentro de su fuerza de no raspar más a sus aliados del PRO, luego de que el gobernador de Chubut fuera su propio blanco y el de militantes, dirigentes y trolls oficialistas en las redes.





El gobernador de Chubut había señalado a Santiago Caputo por esos ataques virtuales. El asesor presidencial fue uno de los integrantes de la mesa chica del Presidente que se topó y saludó Ritondo en su excursión a la Rosada. La otra fue Karina Milei.





En el PRO ahora están convencidos de que el Banco Central autorizará a Chubut a endeudarse para renegociar su deuda con la Nación y que de ese modo quedará zanjada la disputa entre la provincia y el Gobierno.





Aunque no suene verosímil, en el encuentro en el que el Presidente comió milanesa con puré y Ritondo optó por un bife con ensalada, todas las partes involucradas aseguran que el mandatario no adelantó el bloque de leyes que presentará en el Congreso en la Asamblea Legislativa en la que, Milei no hablará desde el estrado de la presidencia de la Cámara Baja. En el macrismo creen que más temprano que tarde el oficialismo presentará una reforma previsional.





Algunos libertarios señalaban al diputado macrista por la picardía de haber sugerido que enviaran el proyecto de la ley bases a comisión, consciente de que los diputados libertarios -sin experiencia- ignoraban las reales consecuencias.





Macri había postulado a Ritondo como eventual presidente de la Cámara Baja, pero Milei terminó optando por Martín Menem y desechó la alternativa de Florencio Randazzo que empujaba el ministro del Interior Guillermo Francos, muy resistido en la cúpula del PRO al igual que el jefe de Gabinete Nicolás Posse.





Milei no solo desoyó el pedido de Macri por Ritondo, tampoco quiso incorporar segundas y terceras líneas con experiencia en la gestión de Cambiemos. El Presidente tampoco le hizo caso para nombrar al sucesor de Osvaldo Giordano en la ANSES. "Javier endulza a Mauricio en los medios, hablan por teléfono, lo escucha y después hace lo contrario”, graficó días atrás un colaborador del ex mandatario.





Macri también intentó mediar sin éxito en el reclamo del gobernador de Chubut, del PRO, a la administración nacional por fondos coparticipables. Ritondo, Macri y la plana mayor del PRO no acompañaron el alineamiento de Patricia Bullrich con Milei en contra de la provincia patagónica.





A pesar de los cortocircuitos, mientras el ex mandatario intenta recuperar la presidencia del partido que fundó y de que no hubo foto conjunta para allanar el camino a una fusión o interbloque, Macri y Milei envían señales inequívocas de una convergencia.





A la salida de la Rosada, Ritondo quiso dar por zanjada la discusión y habló como si ambos partidos ya fueran aliados. "Dentro del bloque pensamos que hay que parar la pelota. Las fuerzas del cambio que son el PRO y LLA tienen que sentarse y ponerse de acuerdo y evitar cualquier tipo de conflicto, porque entendemos cuál es el destino de la Argentina. Compartimos ideas. Evitar estas cosas va a ser siempre lo mejor", razonó el diputado.