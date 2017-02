Allen: Un abusador con libertad condicional trajo a su propia hija de Salta para violarla

Un sujeto de 27 años oriundo de Salta fue detenido por efectivos policiales de Allen, en el domicilio donde pernoctaba circunstancialmente junto a su hija de 12 años, a quien violó de manera reiterada luego de haberla traído hace menos de dos meses desde el paraje Santa Rosa, municipio de San Carlos de la Provincia de Salta.

El arresto de Victoriano López, quien gozaba del beneficio de la libertad condicional por el mismo delito y por la misma justicia rionegrina que hoy lo vuelve a poner tras las rejas, se produjo días atrás, horas después de que la niña lanzara un desesperado pedido de auxilio a través de un celular, acusando a su padre de violarla diariamente desde su llegada a Allen.

Cabe resaltar que la niña no posee el apellido de su supuesto padre biológico, dado que éste último nunca la reconoció, además de no existir cotejo de ADN o prueba científica alguna que permita establecer tal filiación.

Fuentes policiales confirmaron que el viernes 17 de febrero la madre recibió un mensaje de texto de su hija en el cual la advertía de lo que estaba ocurriendo. “Mamá, mi papa me estuvo violando todo este tiempo y me amenaza con matarme si te cuento, no le digas nada a él”.