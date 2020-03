ALLEN: ENCONTRARON A UN INTEGRANTE DE BUBALCÒ ABANDONANDO GATOS EN CALLE 11

A partir de la publicación que hizo una vecina en Facebook, muchas personas salieron a decir quién era el hombre de las fotos.

Al parecer desde la propia reserva de animales, no habrían mostrado preocupación alguna, pues como no es un delito tipificado abandonar animales, para ellos son solo ‘una plaga’ y como tal se estaban ‘deshaciendo’ de ella.









Según se puede ver en las fotos el sujeto llevaba grandes jaulas, donde se ven gatos adultos, los cuales habrían quedado librados a su suerte en la mencionada vía publica.





Los pobres animales quedaron sin un lugar donde vivir, comer y ser cuidados, con lo cual muchos de ellos terminarán muertos, padeciendo por el hambre y los peligros que todos sabemos que sufren, los animales domésticos abandonados.





Ante la sorpresa que nos causó ver estas publicaciones, nos surgieron muchas preguntas.





Más allá de que no sea un delito, no se trata de seres sintientes para los integrantes de esta reserva de, justamente, animales?





O por no ser exóticos y que nadie pagaría por verlos, o porque no se están extinguiendo, sus vidas no valen nada? La situación nos parece que es algo así como ver a un veterinario matando a patadas a un perro, porque el perro le rompió una pantufla... O no?





Según una fuente, desde Bubalcó se habrían comunicado con Acpraa y se habrían comprometido a “llevarles” los gatos a estas esforzadas rescatistas, para buscarles hogar. Las tres o cuatro de ellas, tienen no menos de 14 perros y otro tanto de gatos en sus propias casas, hay que recalcar.





Nada de colaborar con alimentos para los gatos ni nada por el estilo, sólo “llevarlos” habrían dicho desde Bubalcó, como si fueran cajas o piedras. Pero nada de esto ha pasado.









La legislación local





La Carta Orgánica Municipal, la ley fundamental de la ciudad, en su Articulo 28 inciso n) establece “Reglamentar la tenencia y protección de animales y sancionar toda crueldad hacia los mismos”, reglamentación que el actual Concejo Deliberante ya tiene para presentar en algunos días más, así que habrá novedades respecto a que si será tan así llegar y abandonar animales domésticos.





Mucha es la gente con situaciones económicas y sociales vulnerables, que a pesar de las adversidades, les dan amor y hogar a perros y gatos, pero que mala impresión causa saber que existen personas con grandes recursos económicos, a quienes ciertos animales no merecen mas que abandono.





