Pidió un pediatra a domicilio y le llegó un falso médico ladrón

Carolina llamó al médico a domicilio y cuando bajó a atenderlo se encontró con un ladrón disfrazado de médico, pero ella todavía no sabía. Enseguida subieron y, de paciente, Carolina terminó siendo víctima de un robo. "Se filtró la información cuando llamé a la prepaga", le dijo esta mañana TN en la puerta de su casa, en Colegiales. "Cuando llamás al médico, lo último que esperás es que te aparezca un ladrón", se lamentó.

Todo comenzó el viernes por la noche. Su hija Helena de seis años tenía dolores en la panza y ella, la preocupación porque venía el fin de semana largo de Carnaval y no quería que la tomara desprevenida ante una urgencia. Por eso decidió llamar al médico a domicilio de la prepaga.

"A los 20 minutos me tocan el timbre, contesto, me dicen 'médico', bajo a abrir lo más confiada. Por supuesto, yo esperaba un ¡MÉDICO! Entra el supuesto médico, tomamos el ascensor, típica charla de cuánto calor que hace, le cuento que Hele ya casi se había quedado dormida, que había vomitado... Entra a mi casa, sube la escalera para la habitación, entra y cuando le quiero empezar a contar más lo que le pasaba a mi hija el tipo saca un ARMA! me la pone en la espalda con fuerza y me dice dame toda la plata que tengan, quiero plata, quiero plata!", relató en su cuenta de Facebook. Ella le entregó la billetera y el celular.