Cacho Castaña durísimo con CFK: ‘Al que roba una manzana lo meten preso; no se pasea por Europa’

El cantante remarcó además: "al que roba una manzana lo meten preso. Esto es joda". Dijo que "ya todo es lo mismo" y mucho más.

Luego de cinco años de recuperación Cacho Castaña presentó su nuevo DVD "En vivo". Lo hizo en Café La Humedad. El cantante se mostró recuperado y sin oxígeno.

Su enfermedad fue un tema central. Le realizaron dos años atrás una traqueotomía. Estuvo cerca de la muerte, tiene EPOC y ahora asegura: "No le tengo más miedo a nada. Estuve dos meses en coma, no iba a hablar nunca más y ahora estoy cantando".

¿Cómo es su vida actual? "Hoy tomo agua mineral, no fumo, estoy aburrido y hago gimnasia. El Cacho de hace 20 años no hubiera sido feliz así, pero la verdad es que no sé qué le diría, porque ese Cacho estaba drogado. No me acuerdo de nada".