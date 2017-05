Detienen a un funcionario K de Santa Cruz por agredir a jubiladas

Tiene 41 años, cuatro hijos y no se atreve a salir de su casa. Padece un extraño tipo de neurofibromatosis.

El presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, Ariel Ivovich, y su hermano, Jorge Ivovich, agredieron a dos jubiladas y a sus abogadas Claudia Guerra y Martha Dávila. Las mujeres habían ido a notificar al funcionario de un fallo judicial que obliga a la Provincia a efectivizar en tiempo y forma los haberes de los jubilados. Tras los incidentes, la jueza Marcela Quintana ordenó su detención.

"Ivovich levantó a la doctora Guerra, la tiró al suelo y la arrastró. Después la metieron para adentro y ahí intervine. El hermano cerró la puerta y nos dijo que nos iba a matar ahí adentro. Me tiró al suelo, me pateó, me golpeó y a otra compañera también", denunció una de las víctimas, Patricia Vargas, a la agencia Télam. Otros testigos aseguraron que Ivovich les aseguró: "Ahora olvídense que van a cobrar. Cagaron, no les voy a pagar más los sueldos".