Luis Ventura habló desde la clínica de su estado de salud

De buen humor y esperanzado, pese al complicado cuadro de salud que presenta, Luis Ventura (61) explicó a través de su ciclo de Radio Rivadavia, Iluminados (lunes a viernes a las 22.30), por qué motivo se encuentra internado en un conocido sanatorio del barrio de Palermo desde hace una semana.

En detalle, el periodista contó que desde el domingo 21 de mayo, debido a una molesta tos que comenzó a complicar sus días hace varias semanas, él decidió internarse. "Estoy en la Trinidad, hice un bolsito, vine y me interné. Es la única manera de encarar un tratamiento y ahora, con todo lo que me hicieron, y que veo que todavía está arraigado el problema y no quiere aflojar, agradezco haberlo hecho", reflexionó.





"Esto le pasa a gente como nosotros, los tozudos que no quieren abandonar la actividad, la profesión, el compromiso, y que contra viento y marea, y aún sin estar en las mejores condiciones, van a su jornada a laburar", reconoció en una comunicación telefónica con Adriana Salgueiro (60), la co-conductora de su programa.





Y siguió: "Todo comenzó con una pequeña gripe, que se me entró a complicar a partir del uso del aire acondicionado, algo natural en los canales y también en las radios. Eso hizo que se me fuera complicando todo el sistema broncopulmonar a partir de una bacteria no identificada que se me metió en el aparato respiratorio".





Luego de reconocer que sus médicos le pidieron que bajara de peso y que no iba a recibir el alta hasta recuperarse por completo, el también conductor de Secretos Verdaderos (América, a las 20.30) precisó que su mal se llama "traqueobroncomalacia" (muy común en fumadores) y que es más complicada de lo que él pensaba.





"Es una patología donde en la tráquea, que en teoría debe abrirse para dejar salir la tos que expulsás, en mi caso, y no se sabe por qué, se cierra. Entonces mi tos queda estampada contra el cierre de compuertas de la tráquea con la flema metida adentro, y la flema se entra a consolidar dentro de ese ámbito y con el aire se transforma en una cosa sólida que se aferra a los bronquios y a los pulmones, lo que hace que me disminuya la capacidad de oxigenación", resumió el ex Intrusos.





PUBLICADO EL 29-05-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar