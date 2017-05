Macri anunció el Plan ‘Empalme’ y afirmó: ‘No va a ser el país de la patota’

El presidente Mauricio Macri afirmó que "18 meses después el cambio comenzó y vamos por el buen camino, porque el cambio va a incluir a todos los argentinos", al hablar en el estadio de Ferrocarril Oeste en el Día del Trabajador.

El presidente Mauricio Macri anunció el plan "Empalme", que permitirá a quienes cobran un plan social del Estado incorporarlo al sueldo una vez que efectivamente consigan empleo, sin que esto signifique una erogación para el sector empresario.

"Yo no vine a defender a ningún mafioso", enfatizó el Presidente y agregó: "No va más el país de la ventajita, el país de la patota, el país con comportamientos mafiosos, la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno de los que nos quieren llevar por delante, porque yo estoy acá por ustedes".