Mirá el Video: Conmoción por un chico con problemas neurológicos que vive encerrado en una jaula

Tiene 14 años. Sus padres lo encierran por temor a que se escape.

Un adolescente con problemas neurológicos vivía enjaulado gran parte del día en una casa de la localidad salteña de Alto La Sierra, por lo que el gobierno provincial pidió la intervención de la Fiscalía y Defensoría de Menores.

El ministro de Salud, Roque Mascarello, dijo en declaraciones a la televisión: "Triste como imagen, lamentable que hayan pasado tantos años y recién mostrarlo, lo que no amerita que no nos hagamos cargo como Estado, no como ministerio. Son imágenes dramáticas como para que un fiscal intervenga".