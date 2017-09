Arranca el juicio oral contra Julio de Vido, el primero de una larga lista de ex funcionarios y familiares K

El miércoles comienza el primer juicio contra el ex ministro de Planificación Federal. Se inician semanas complejas en la Justicia para Cristina, Boudou, José López, Lázaro Báez y Gils Carbó.

Los Tribunales de Comodoro Py cobrarán una particular intensidad para el kirchnerismo en los próximos meses. Pasado mañana Julio De Vido enfrentará su primer juicio oral y público, acusado por sus responsabilidades en la tragedia ferroviaria de Once. Lo secundará Amado Boudou el 3 de octubre que enfrentará al mismo Tribunal en el juicio por la compra de la calcográfica Ciccone. El calendario judicial estará marcado por socios, ex funcionarios y familiares de Cristina Kirchner.





Durante 12 años fue el único ministro de Planificación Federal que tuvo el kirchnerismo. Concentró el principal presupuesto para obras. Julio De Vido, el "ícono y arquitecto" de la obra pública K y que tuvo su primer denuncia en 2004 de la mano de Elisa Carrió, podría concluir el año con siete procesamientos por corrupción. Desde este miércoles enfrentará su primer juicio oral por la tragedia de Once.





No es el único de los kirchneristas que verán el avance de las causas judiciales. La procuradora General de la Nación elegida por Cristina Kirchner, Alejandra Gils Carbó es investigada por defraudación al Estado por la compra de un edificio por $ 43 millones. Presionada por la actual gestión para que dé un paso al costado, la jefa de los fiscales nacionales podría ser procesada por corrupción las próximas semanas.





El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou volverá a estar frente a un Tribunal Oral en la causa más sensible: la compra de la Calcográfica Ciccone. El 3 de octubre estará una vez más, en el banquillo de los acusados.





Los empresarios ligados a la ex presidenta, Lázaro Báez y Cristóbal López, tienen en común vínculos comerciales, procesamientos, causas judiciales y concentran una meta judicial: que las investigaciones que recaen sobre ellos junto a Cristina, por asociación ilícita y lavado de dinero, confluyan en un "mega juicio" oral y público por corrupción.





La familia no quedará exenta. Sus hijos deberán declarar en noviembre en la causa Hotesur SA de la que son plenos dueños gracias a la cesión de bienes que ella realizó en marzo del año pasado. Máximo y Florencia podrían sumar su segundo procesamiento.





El 9 de noviembre será el día de la candidata a senadora por Unidad Ciudadana: deberá declarar antes que sus hijos y podría asumir su banca con tres procesamientos y un juicio oral (el de la causa por la venta de dolar futuro, que aún no tiene fecha)





PUBLICADO EL 25-09-2017

