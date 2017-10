Macri llamó a debatir los 'consensos básicos' para avanzar contra la pobreza y crear empleo

El presidente Mauricio Macri convocó a todos los sectores de la vida del país a discutir un conjunto de "consensos básicos" que permitan avanzar en la lucha contra la pobreza, crear empleo y asegurar el equilibrio fiscal y pidió asumir ese debate "sin miedo" y con la convicción de que es el camino necesario "para poner el Estado al servicio de la gente y terminar con la desigualdad".

"No se trata de sacar o de ajustar, sino de poner para que gane el conjunto, de transformarnos para poder crecer", señaló el Presidente en un mensaje de 43 minutos que expuso este mediodía en el CCK ante gobernadores, autoridades parlamentarias y de la Corte Suprema de Justicia, empresarios y representantes sindicales, entre otros sectores.

Macri dijo que "tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no sólo hablo de la política", y señaló que hay que "hacerlo en base a la confianza, hablando con la verdad, con buena fe, sin dobles discursos y abandonando cualquier tipo de etiquetas y prejuicios que impidan que ese diálogo fluya".

"No digo que sea fácil. Cambiar a veces cuesta. Requiere que nos animemos a algo diferente. Pero ya no hay más excusas para no animarse. Es ahora o nunca", advirtió el Presidente.