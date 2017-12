Mirá el Video: Flor Vigna se transformó en la gran campeona del Bailando 2017

En la ronda de música disco, Flor y Gonzalo realizaron una coreografía de "24 K Magic", de Bruno Mars, y Fede y Laurita interpretaron "Turn the best around", de Gloria Estefan. "Llegaron hasta acá con fortaleza. Las dos parejas estuvieron muy bien, pero mi primer voto es para la pareja 2 (Fede y Laurita)", sostuvo Ángel De Brito. Por su parte, Pampita se decidió por la pareja 1 (Flor y Gonzalo) "por pequeños detalles". Moria Casán optó por la pareja 2 y Marcelo Polino se inclinó por la 1. De este modo, el primer ritmo quedó igualado.