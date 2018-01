Quintero llegó a la Argentina y hoy firmará con River

El aeropuerto de Ezeiza esta vez lo recibió sin la compañía de otros colegas y con algunas valijas. Juan Quintero, nuevo refuerzo de River Plate, arribó entrada la noche, se fue a un hotel céntrico y ya el martes podrá empezar a sentirse jugador del Millonario cuando haga la revisión médica, cuando firme el contrato y cuando posiblemente ya se sume a los entrenamientos.

"Estoy muy contento. Es un club en el que quiero estar, porque quiero hacer historia. Es una gran oportunidad en Argentina, sobre todo porque es un equipo grande y yo no puedo decirle que no a un grande del fútbol", fueron las palabras del jugador antes de salir de su país y que repitió no bien lo abordaron los medios argentinos en Ezeiza.





Además, aseguró: “No puedo decirle que no a River, es uno de los clubes más grandes del mundo, vengo para hacer cosas grandes en este club. Ahora pienso descansar, mañana hacer la revisión y quiero entrenarme con mis nuevos compañeros”.





El volante ofensivo, de 25 años, arriba luego de jugar en el DIM –donde enfrentó a River en la Libertadores- pero su pase pertenece al Porto de Portugal que lo cede a préstamo desde hace tres temporadas.





Finalmente, el monto acordado es de 300 mil dólares, con una opción de compra de 3,5 millones de dólares por la mitad del pase. Si bien se había pensado en comprar una parte, el club prefirió contratarlo prestado y, si rinde, comprar los derechos económicos. El enganche viene a pelear el puesto que ahora ocupa el Pity Martínez, pero sus condiciones de ser un enganche más tradicional, le dan otra posibilidad a Gallardo.





PUBLICADO EL 23-01-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar