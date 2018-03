Se cumplen 30 años de la muerte del genial Alberto Olmedo

En su momento, Beatriz Salomón -una de las actrices que lo acompañó en TV y teatro en los últimos años- marcó las diferencias entre su modo de trabajo y lo que sucede en la actualidad: "A él le encantaban las mujeres pero no era un acosador, hoy por hoy no llegás a la fama sino te encamás con alguien. Yo no tuve necesidad de hacer eso. Si vos no te acostabas con él no pasaba nada; las chicas hacían fila para salir con él".