Quién es el periodista militante que le pegó una piña a un influencer libertario en la marcha contra la Ley Ómnibus

La agresión que recibió el influencer libertario Patricio Chazarreta este miércoles mientras caminaba en las inmediaciones del Congreso fue impactante: un hombre, desde atrás le propinó una trompada en la cara, sin mediar demasiados preámbulos. Ahora se supo quién es el agresor: se trata de un periodista militante con vuelo en medios kirchneristas.





Hasta este jueves la secuencia filmada mostraba cómo un hombre de mediana edad se le acerca por detrás al influencer y le pega una trompada. Chazarreta, confundido, se da vuelta buscando al agresor, pero sigue caminando.





Unos minutos más tarde, el influencer subió la foto de su agresor a su Twitter con la leyenda "este cagón me pegó a traición, recién cuando vio a un policía donde esconderse". El diputado Agustín Romo retuiteó el mensaje pidiendo información acerca del hombre y llegaron a identificarlo.





Chazarreta, con representación de la Fundación Apolo y el legislador porteño Yamil Santoro, va a denunciar a Gastón Garriga en la justicia.





El currículum del agresor Gastón Enrique Garriga tiene terminales K. Con estudios de comunicación, es director comercial de la kirchnerista AM 530 Somos Radio, la emisora de las Madres de Plaza de Mayo, en donde también se desempeña como columnista. También fue colaborador en Página/12 y en medios militantes.





Según su Linkedin, es "licenciado de Comunicación Social (UBA), máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional (Universitat Autónoma de Barcelona), posgraduado en Comunicación Política (FLACSO)". Y en la misma red social dice que aún es jefe de prensa de una prepaga y se define como "consultor y asesor de organizaciones políticas y gremiales".





Garriga es, además, docente: está a cargo del "Seminario de Comunicación Política Nacional" de la Universidad Nacional de Avellaneda y coordinador de talleres de escritura grupales e individuales. Aunque formalmente, está registrado como empleado del Grupo Octubre, el multimedio del sindicalista y dirigente peronista Víctor Santa María que, entre otros, explota la frecuencia de las Madres.





Al trascender su identidad y la denuncia en su contra, el periodista militante cerró algunos perfiles en redes sociales, como el de X, ex Twitter, o Facebook, donde había mostrado sus prácticas de boxeo, lo que podría complicar su situación judicial.





La denuncia contra el kirchnerista agresor





Este miércoles, el legislador porteño Yamil Santoro y la Fundación Apolo anunciaron en sus redes que van a patrocinar al joven influencer golpeado en el Congreso y que ya presentaron la denuncia penal.

Según reconstruyen Chazarreta y sus abogados en el escrito de 6 páginas que presentaron en Tribunales y al que accedió Clarín, el joven de 23 años y oriundo de Morón había ido al Congreso con un grupo de amigos a presenciar el debate, de donde salieron alrededor de las 19.





Mientras el agredido esperaba a un amigo, algunos manifestantes comenzaron a rodearlos a él y a otro de sus acompañantes. Chazarreta cuenta que si bien llevaba una gorra con la leyenda "Las Fuerzas del Cielo" -slogan de la militancia libertaria-, no existió ninguna interacción con los manifestantes para presuponer el ataque.





En su denuncia, Chazarreta relata que algunos de los manifestantes empezaron a empujarlos y pegarles patadas. "Varias veces me quitaron la gorra, mientras me escupían, insultaban o pateaban". "Es en ese momento en que estoy retirándome que, quien fuera identificado por el medio TN como Germán Enrique GARRIGA se acercó a mis espaldas y propinó un enérgico puñetazo en mi mandíbula izquierda".





"En ningún momento creí que estaba molestándolos, y como vi que había policías y gente del Congreso no me imaginé que iba a pasar algo. No quisimos provocar, nos atacaron cuando nos estábamos yendo", declaró el joven agredido. "El tipo que me pegó ya tenía antecedentes de agredir a otros por su posición política", declaró en el documento judicial.





El resultado del golpe fue, según el escrito, una inflamación en la mandíbula que le generó dolor y dificultad para morder.





La denuncia fue efectuada en el marco de la Ley 23.592 de actos discriminatorios, y se acusa a Arriaga de agresión, pelear, hostigar, maltratar y discriminar al militante libertario. La pena máxima prevista para este tipo de ataques según esta ley es de tres años.





El escrito de la denuncia destaca que la “única motivación posible de las agresiones fue la portación de una gorra con la leyenda ‘Las fuerzas del Cielo’, que se asocia con el partido La Libertad Avanza, por lo que debe evaluarse la incitación a persecución u odio por opinión política”.





La respuesta de Diana Mondino





La canciller argentina se refirió al hecho en la red social Twitter/X, en la que -fiel a su provocador estilo. subió un meme aprovechando para burlarse del piquetero Eduardo Belliboni, comparando la reacción del joven libertario ante una agresión con la del dirigente del Polo Obrero, al que se lo vio cayendo al suelo en la marcha de este miércoles.





"Siguen domando los jóvenes libertarios", escribió Diana Mondino.





INFOALLEN – noticias@infoallen.com.ar