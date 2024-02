Transferencia fantasma: la nueva estafa con el falso Mercado Pago que muestra plata y después desaparece

“¿Alguien sabe dónde vive esta familia? Compraron 400 mil pesos en mi mueblería e hicieron un pago con un Mercado Pago trucho a nuestro flete”, comenta un comerciante en un grupo de Facebook de vecinos de San Martín, oeste del Conurbano. Otra vecina, del barrio Belgrano de Mar del Plata, replicó, en otro grupo, el caso de una mujer que simuló transferir a los dueños de una librería 27 mil pesos en concepto de compra de útiles escolares.





Incontables son otros posteos en redes sociales que aducen esta nueva modalidad de estafas: simular el pago o transferencia de dinero mediante una aplicación de Mercado Pago falsa. Otras publicaciones en Facebook, Marketplace o Telegram promocionan la venta de esta aplicación apócrifa a precios irrisorios precios. ¿Pero de qué se trata?





La app de Mercado Pago es hoy moneda corriente entre los argentinos. Surgió como una billetera virtual para integrar a muchísimas personas que no podían acceder ni operar en el sistema financiero legal y contar con una tarjeta de débito o crédito. Tuvo una rápida aceptación y hoy es difícil encontrar a alguien que no la tenga descargada en su celular o un comercio que no la acepte como medio de pago.