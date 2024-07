Caso Loan: la verdadera historia de cómo llegó a declarar Laudelina

“Tienen que detenerla y que no salga más. Ella sabe algo. Todos sospechamos que ella sabe algo y no lo dice”. La frase pertenece a César Peña, hermano mayor de Loan. César sospechaba de su tía Laudelina Peña y así lo declaró a los medios el pasado miércoles 26 de junio. Parece que tan errado no estaba.



Desde que Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio, Laudelina --que había participado del almuerzo familiar-- no paró de contradecirse. Algunos lo atribuyeron a que su esposo, Antonio Benítez, fue una de las primeras personas en quedar detenidas, en su momento por "abandono de persona".

Eso fue cuando la teoría aún era que el nene se había perdido en el monte. Luego vino la "red de trata" y el sentido común colectivo comenzó a diluirse en medio de rumores, acusaciones, datos sobredimensionados y otros directamente inventados.

Ahora Laudelina cuenta que a su sobrino lo pisó el marino Carlos Pérez cuando se retiraba de la comida en su camioneta junto a su esposa, la funcionaria municipal María Victoria Caillava. Laudelina dice que Pérez estaba borracho, que no lo vio a Loan salir de los pastizales corriendo, que le dio la zapatilla del nene para que la plantara, que la amenazó con matarla a ella y a sus hijos si hablaba, que se llevaron a Loan en la camioneta y ella no sabe dónde está el cuerpo.

La mujer declaró cuatro horas en la ciudad de Corrientes ante los fiscales provinciales. El motivo de por qué no lo hizo en Goya, ante los fiscales federales, a los que se le delegó la investigación, es de por sí un capítulo aparte. Pero antes una primera pregunta:

¿Por qué Laudelina habló ahora?

Desde el Ministerio de Seguridad de las Nación lo ven como un éxito propio. Muy a su estilo, Patricia Bullrich fue "con todo" (como le gusta decir) y, cuando salieron las órdenes de allanamiento para las casas de los familiares de Loan, mandó un ejército de federales con cara de pocos amigos.

El allanamiento y el secuestro de los teléfonos celulares habría espantado a Laudelina y hecho cada vez más pesado el secreto que --siempre según ella-- llevaba guardando. La mujer ya venía cascoteada por su propia familia. Incluso su hermano José Peña- papá de Loan- la complicó en su testimonial del jueves por la noche.

El hombre aseguró que su hijo abandonó la casa de su abuela Catalina en compañía de Laudelina. Sostuvo que los vio alejarse rumbo a las plantas de naranjas, pero un rato después la mujer apareció nuevamente en la casa y preguntó por el pequeño.

Sintiéndose acorralada, la tía de Loan llamó a su abogado y le contó lo que luego repetiría ante la Justicia en una secuencia "accidente/ encubrimiento", bien lejos de una red de "trata internacional".

El abogado la convenció de declarar aunque ella tenía miedo de las represalias de Caillava y también del comisario Walter Maciel, otro de los detenidos del caso. Y acá entra el capitulo de fiscales locales versus federales.

El abogado le "entregó" la declaración de Laudelina al gobernador correntino Gustavo Valdés, que supo aprovechar el pase de gol: en vez de llevar a la tía de Loan a Goya a declarar en la Justicia Federal la subieron a un auto --escoltado por dos móviles de civil de la Policía correntina-- y la hicieron declarar ante los mancillados fiscales locales. Seguramente la excusa será que el delito en el que se enmarca el relato de Laudelina es común, no federal.

Cuentan que Laudelina, por miedo, pidió que la acompañara su hija mayor, Macarena. No la quería dejar sola. En Corrientes capital la estaban esperando más como una salvadora que como una persona que mintió y entorpeció la investigación.

Cuentan que la recibió el mismísimo fiscal general de la provincia, César Sotelo. Declaró y se fue en libertad porque aseguró que obró amenazada. Pero a nadie le extrañaría que termine presa.

Por lo pronto Laudelina contó una historia.

Pero atención. Para que el caso se considere resuelto falta el cuerpo de Loan. Ella dice que no sabe dónde lo enterraron. Está por verse si los acusados confiesan o la desmienten. El domingo está previsto un rastrillaje a fondo. Todo está por verse.

