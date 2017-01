Moby se negó a tocar en la asunción de Donald Trump, ¡y armó una playlist en su contra!

Así como Elton John, Kiss y Andrea Bocelli rechazaron tocar en la ceremonia de asunción de Donald Trump, ahora el que se suma a la lista es Moby. El cantante se sorprendió por la invitación y se burló en las redes sociales, explicando que solo tocaría allí si el nuevo presidente presenta su declaración de impuestos.

El músico se burló de la propuesta que recibió y le dedicó temas de Public Enemy, Sex Pistols y Rage Against The Machine al flamante presidente de los Estados Unidos.

Sarcástico, Moby agregó que si tuviera que ir como DJ, "pasaría temas de Public Enemy y Stockhausen para entretener a los republicanos" y enseguida armó una playlist tentativa, con canciones como “Anarchy In the UK” (Sex Pistols), "Fight The Power” (Public Enemy),“The Revolution Will Not Be Televised” (Gil Scott-Heron), “American Idiot” (Green Day) y “Killing in the Name” (Rage Against The Machine).