Marina Calabró fue internada por un dolor en el pecho tras su separación de Rolando Barbano

Luego, Ángel y sus panelistas abordaron el tema de la separación de ambos periodistas y el estado de salud de ella en LAM.

"Ella está enamorada, yo creo que están los dos enamorados, pero no se entienden, a veces la gente no va", reveló Yanina Latorre respecto a lo que, según ella, sienten Calabró y Barbano.

"Ojalá la historia la cuente ella o me habilite a contarla en algún momento, la voy a respetar porque es mi compañera y no la está pasando bien", agregó la panelista.

Sobre la rutina que había tenido Marina durante el pasado lunes, Latorre comenzó diciendo: "Hoy (Marina) fue a La Nación+, pero a la radio no vino, me avisaron que no llegaba".





"Tenía un dolor muscular y fue a atenderse a una guardia, pero ya está bien, está en la casa, no pasó nada", explicó De Brito.





En ese sentido, la conductora de Yanina 107.9 (El Observador a as 16) precisó: "Tuvo un dolor en el corazón, esa es la verdad, yo creo que es un ataque de angustia o de pánico y se asustó".





"Por una cuestión de prolijidad fue a la guardia, la atendieron, se hizo estudios con dos aparatos distintos, los dos le dieron bien", reveló la "angelita" respecto a los resultados que arrojaron los chequeos médicos de la hija menor de Juan Carlos Calabró.