Ley Bases: el oficialismo obtuvo media sanción en Diputados y aprobó facultades delegadas, privatizaciones y reforma laboral

En su segundo round parlamentario, el Gobierno de Javier Milei logró darle media sanción a la nueva versión, más acotada, de la Ley Bases, que incluye una reforma laboral, privatizaciones y delegación de facultades.

La votación en general obtuvo 142 votos a favor, 106 rechazos y 5 abstenciones. En contra de la ley votaron Unión por la Patria, la Izquierda, los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, un santacruceño que responde a Claudio Vidal (el otro estuvo ausente) y la cordobesa Natalia De La Sota, del bloque Hacemos.





Los cambios incorporados en esta versión del proyecto hicieron que legisladores que durante el fracasado intento del verano habían votado en contra de la ley, esta vez no lo hicieran. Entre ellos, los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano que optaron por la abstención, y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, que fue por la afirmativa en general aunque luego votaría en contra de varios capítulos enteros.





También se abstuvieron los radicales Fernando Carbajal y Marcela Coli, y la "lilita" Mónica Frade. Ausentes, además del santacruceño Sergio Acevedo, estuvieron el larretista Alvaro González y el peronista santafesino Roberto Mirabella.





Pero para que la norma no quede vacía de contenido se debían aprobar también los 232 articulados de la norma. La votación en particular es lo que hizo la vez pasada que se cayera la norma en el recinto.Por eso, a pesar de los insistentes reclamos de la oposición, esta vez Martín Menem se mantuvo firme en votar por título y capítulo cerrado, y no evitar abrir la discusión al articulado.





Los artículos de las facultades delegadas, las privatizaciones, la reforma del Estado, la reforma laboral y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) -otros puntos donde había discrepancias- fueron aprobados.





A pesar de los reparos del propio oficialismo que en la noche del lunes temía por los números, en el recinto el miembro informante libertario, Santiago Santurio, rechazó todos los pedidos de modificaciones e igualmente las votaciones en particular tuvieron un piso de 130 votos. Solo hubo un número menor (125) cuando se votó la eliminación de la moratoria jubilatoria aprobada el año pasado.





Además, por iniciativa del bloque Hacemos Coalición Federal, se reincorporó el tributo al tabaco, que minutos más tarde fue aprobado como parte de la Ley Bases.





Con el PRO dispuesto a avalar todo el proyecto y el kirchnerismo a rechazar su totalidad, la aprobación terminó dependiendo las bancadas de la UCR, que conduce Rodrigo De Loredo, y de Hacemos Coalición Federal.