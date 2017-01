Silvia Süller denunció que un hermano la golpea

"Es muy triste y muy fuerte. Fui a la casa de mis padres y fue terrible. Tengo pruebas, grabaciones, moretones, todo. Tengo amenazas, por eso lo quiero decir, cuando llegue a Buenos Aires haré la denuncia policial", comentó en el programa de Mirtha Legrand.

"Mi hermano menor es adoptado y drogadicto, en Navidad yo lo llamé para saludar a mi papá que está enfermo, me dijo de todo y me cortó. Él se saca y me agarra a los golpes, me ha tirado planchas por la cabeza", aseguró.





Silvia Süller hizo una grave denuncia durante el almuerzo del domingo de Mirtha Legrand en Mar del Plata, al que asistió como invitada.





La actriz, que está realizando una obra en Mar del Plata, dijo que volvió de Miami y como perdió los tres mil dólares que tenía ahorrados para irse a un hotel, tuvo que convivir en la casa de sus padres, lo que la llevó a sufrir violencia por parte de su hermano adoptado.





PUBLICADO EL 15/01/2017