Angelici habló de los polémicos audios: "Si viera que los arbitrajes nos perjudican, volvería a llamar"

Daniel Angelici rompió el silencio. Luego de que ayer se publicaran las escuchas en las que le pide a Luis Segura , por entonces presidente de la AFA, que el árbitro Germán Delfino "se equivoque lo menos posible" en la previa del duelo ante Vélez para entrar a la Copa Libertadores 2015, y el otro audio en la que aparece pidiéndole favores a Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de AFA, el presidente de Boca justificó sus llamadas y dio a entender que se publicaron para perjudicarlo.

"Nada es casualidad. Esas escuchas tienen más de dos años No es casualidad que salgan ahora, hay muchos intereses en el fútbol argentino. Cuando uno llega a una final, todos se preocupan para ver quién es el árbitro. No me arrepiento de defender los intereses de Boca. Si viera que los arbitrajes nos perjudican, volvería a llamar", remarcó.





"Yo sé de dónde salieron los audios, los conocía desde hace dos años. El periodista Gustavo Grabia también los conocía", apuntó.





Más información:Las expulsiones por las que Angelici pidió una sanción leve y cómo fue Boca-Vélez que quedó bajo la lupa





A su vez, justificó: "El contexto del llamado a Luis Segura era luego de varios arbitrajes que sentíamos que veníamos siendo perjudicados (nombró el superclásico del 5 de octubre de 2014 y los duelos ante River por la Copa Sudamericana 2014). Nunca quiero que me favorezcan, lo que no quiero es que me perjudiquen".





Cuando fue consultado por la relación con el presidente Mauricio Macri , aclaró: "Con Macri nos conocemos hace muchos años, sabe de la persona que soy, no creo que esto afecte la relación". Y agregó: "Pareciera que hoy hacer escuchas da todo lo mismo, sean legales o ilegales, no está bien".





PUBLICADO EL 07-02-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar