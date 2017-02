Cipolletti: Un tendido a baja altura de ‘Cablevisión’ de milagro no decapitó a un motociclista

Muchas veces se dice vulgarmente que las prestadoras de televisión paga 'te arrancan la cabeza' pero en ésta oportunidad, del 'dicho al hecho' faltó muy poco y en ésta oportunidad nada tuvo que ver el abono mensual. Un motociclista cipoleño salvó su vida de milagro en un abrir y cerrar de ojos. Un cable a medio colgar en la calle Urquiza le provocó un grave accidente que, sólo por fortuna, no le costó la vida. El hombre quedó enganchado del cuello de un tendido de Cablevisión que permanecía a una muy baja altura. Ahora espera que la empresa se haga cargo del daño que le causó.

Miguel Huenchuñir iba a bordo de su moto de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, camino a Neuquén para asistir a una entrevista de trabajo, a la que nunca llegó. Grande fue el susto cuando vio que se le venía encima un cable que cruzaba la calle de extremo a extremo. Intentó bajar la cabeza para evitarlo, pero era tarde. El cable lo levantó del cuello y lo tiró varios metros hacia atrás, mientras que la moto por inercia siguió su rumbo hasta que chocó un poco más adelante.

“Yo iba atrás de una camioneta grande, por eso no vi el cable. Cuando me di cuenta, lo tenía encima; me agaché pero me agarró igual”, relató Miguel, todavía dolorido, con quemaduras leves en el cuello y varias contusiones en la cabeza producto del impacto al caer contra el asfalto.