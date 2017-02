Keanu Reeves participaría de una cuarta Matrix

El actor habló de la mítica trilogía por el estreno de John Wick 2, donde volvió a compartir pantalla con Laurence Fishburne, y le preguntaron por una posible cuarta parte de Matrix. ¿Su respuesta? Sí, pero con condiciones.

“Las Wachowskis tienen que estar involucradas. Tienen que ser las que la escriban y dirijan. Y ahí deberíamos ver la historia, pero sí, no lo sé, sería raro, pero ¿por qué no? La gente muere, las historias, no, la gente de esas historias no muere”, declaró Reeves.





Hay dos factores fundamentales para una Matrix 4:





1) Keanu debe haber hecho un pacto con el diablo porque NO ENVEJECE. Ideal para volver a ponerse en la piel y los trajes cancheros de Neo.





2) Aunque Neo se sacrificó para terminar la guerra, el Oráculo dijo que “podría volver”





PUBLICADO EL 21-02-2017