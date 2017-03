‘Cuando me abandonaban las fuerzas, me puse a rezar’, dijo la mujer que cayó en un pozo en su casa

Claudia contó cómo fueron los instantes desde que se abrió el piso hasta que lograron rescatarla. ¿Crece la teoría de los túneles del siglo XIX?

Cayó 10 metros luego de que el piso del patio de su casa cediera. Se golpeó, un fragmento de mampostería le abrió la cabeza mientras flotaba en aguas servidas. Volvió a nacer. Desde el sanatorio donde se recupera, Claudia contó la experiencia que vivió.

"No entendía nada, estaba desesperada. No escuchaba nada. Estaba todo negro", relató desde la clínica donde sigue internada. Esos minutos que estuvo semisumergida pensó que no saldría viva de ese pozo, pero nunca abandonó su fe.