El Lunes ATE cortará 7 rutas nacionales y bloqueará todos los ingresos a Río Negro

En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de General Roca, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció la profundización de todas las medidas de fuerza y la realización de siete bloqueos de ruta a lo largo del territorio provincial.

"El Gobierno piensa que los trabajadores pueden esperar de manera indefinida por su aumento salarial. Si no profundizamos las medidas, estos funcionarios que ganan cientos de miles de pesos, nos van a condenar al olvido y a la pobreza. Hay trabajadores que atraviesan una crítica situación, que tienen comprometidos a futuro, por haberse endeudado en cuotas, hasta tres sueldos y medio", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y aclaró: “Los estatales no llegamos a subirnos a las rutas de un día para el otro. Hemos agotado todas las instancias de diálogo y nadie puede decir que no tuvimos paciencia".