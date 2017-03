Quiroga: ‘El presidente Macri abraza la ética de la responsabilidad’

“He escuchado hablar a un gran Presidente de la República que gobierna con la verdad, pensando en todos los argentinos”, dijo el intendente Horacio Quiroga tras el discurso de Mauricio Macri con el que dejó inaugurado el 135° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

El jefe comunal resaltó que Macri dejó de lado “todo lo que nos ha perjudicado antes pero apelando fundamentalmente a la sinceridad y la franqueza abarcando la vida pública de todos los argentinos”, al tiempo que consideró que el Presidente “se ocupa de todos los argentinos con una visión integradora y federal, dando detalles de los sectores más vulnerables que han sido los adultos mayores, los jubilados y los más postergados de la economía argentina”.

Asimismo, expresó que las del Presidente son “palabras de aliento”, pero aclaró que no provienen de la magia o de la suerte sino de “la confianza que debemos tenernos entre todos los argentinos, sabiendo que tenemos un gran futuro”.

El mandatario recordó que el anterior gobierno nacional no tuvo en cuenta dos factores muy importantes para el desarrollo del país como son la educación y la obra pública. “Obras públicas que no hicieron, infraestructura deteriorada, un régimen y un sistema energético colapsado y una educación que no se sabe al servicio de quién está pero que es un punto fundamental para el desarrollo nacional”, reflexionó, y aseguró que Macri “pondrá a la Argentina en la consideración internacional ante el resto de los países y en la dignidad de todos hacia adentro de nuestra República”.