3 trucos sencillos para que nadie sepa si hemos leído un mensaje de WhatsApp

Existen herramientas que permiten leer los mensajes sin ser detectado, y aplicarlas no requieren ni conocimientos ni tecnologías especiales.

A veces no queremos que nuestros amigos sepan que hemos leído sus mensajes en WhatsApp, ya sea porque no deseamos contestar o porque necesitamos pensar bien la respuesta, entre otras razones. Pasar desapercibido en esta aplicación es posible gracias a trucos sencillos que nos permiten leer el mensaje sin que su autor sepa que lo hemos visto. El portal Xataka los ha recopilado.

Cuando un móvil está en modo avión se deshabilitan las conexiones 3G, 4G y wifi, de manera que WhatsApp no detectará que usted está dentro de la aplicación y no enviará la notificación de que el mensaje ha sido leído, aunque podrá ver lo que escriben sus contactos.

No obstante, una vez que deseleccione el modo avión y la conexión se reestablezca, aparecerá la indicación de que ha leído el mensaje.

En los parámetros aparecidos es necesario encontrar la opción 'Confirmación de lectura', que tiene un cuadro a la derecha. Si quiere que nadie vea el doble 'check' azul, el cuadro tiene que estar en blanco.Aunque es necesario tener en cuenta que este procedimiento no impide que el contacto vea cuándo está escribiendo un mensaje, lo que indicará que está dentro de la aplicación.

Este es el método más sencillo de todos, dado que en la barra de notificaciones, tanto en Android como en iOS, aparecen los mensajes. Aunque también es cierto que no es muy cómodo: primero, porque no todas las previsualizaciones de la barra de Android caben en la pantalla, sino solo una o dos, y también porque a veces, si el mensaje es largo, el sistema no lo muestra al completo.