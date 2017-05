La confesión de Bielsa: 'Sampaoli no es discípulo mío, es mejor que yo'

El 'Loco', futuro DT del Lille, analizó al próximo entrenador de la Selección argentina durante una charla que ofreció en Río de Janeiro.

El entrenador Marcelo Bielsa negó hoy que Jorge Sampaoli, quien se encamina a ser el nuevo DT del seleccionado argentino, sea su "discípulo" y aseguró que el casildense es "mejor" que él porque tiene más "flexibilidad".

"Sampaoli no es un discípulo mío, primero porque esa palabra no la compatibilizo conmigo, y segundo porque noté que es mejor que yo", manifestó Bielsa en el marco de un congreso de fútbol en Río de Janeiro, al que fue invitado por la Confederación Brasileña (CBF).

Durante la ronda de preguntas posterior a su charla, el ex defensor Juan Pablo Sorín, quien está radicado en Brasil, le consultó a Bielsa por el futuro entrenador del seleccionado argentino y el "Loco" elogió la "flexibilidad" de Sampaoli, actual DT de Sevilla de España.

"Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad. Yo no cedo mis ideas y Sampaoli sí porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo", se diferenció.

"Él resolvió cosas cediendo en la posición original de partida y yo sacrifiqué cosas por no conceder en mi forma de interpretar mi oficio. Por eso creo que es mejor que yo, y no es falsa modestia. Yo no podría hacer lo que él hace", remarcó Bielsa, quien a partir de la próxima temporada volverá a dirigir en Francia al Lille.