Pagaron US$ 400 mil por el jet privado de Elvis Presley

Es un Lockheed Jetstar sin motor y muy deteriorado. En la cabina, que el músico decoró, los asientos son de terciopelo rojo y la madera, de tono dorado.

Llevá décadas arrumbado, la pintura exterior está desgastada y no puede volar; sin embargo, un fanático anónimo pagó 430 mil dólares por él. Ese es el monto por el que se vendió un avión privado del cantante Elvis Presley (1935-1977) en una subasta online gestionada por la casa de remates GWS Auctions de Agoura Hills, en California.

El avión de la leyenda del rock and roll no tiene siquiera motor y la cabina del piloto está estropeada. Los amplios asientos del lujoso interior, fabricado en 1962 por Lockheed Jetstar, están forrados de terciopelo rojo. Tiene madera en tonos dorados y alfombra roja también. También el baño dispone de reposabrazos del mismo material.

No falta microondas y televisión en un original look vintage. Según el vendedor, Presley diseñó él mismo partes del interior.

La casa de subastas GWS Auctions Inc. dijo que la subasta se realizó el sábado en California, durante un evento donde también hubo otros recuerdos de celebridades. No divulgó el nombre del comprador. La subastadora Brigitte Kruse dijo que no podía divulgar información sobre el comprador ni de sus planes con el avión.