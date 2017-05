Tragedia en un show de Martín Bossi: Murió un espectador antes de la función

Un triste episodio ocurrió el Sábado por la anoche en el teatro Astral. Fue minutos antes de que empezara la segunda función del día de Bossi Master Show, el espectáculo protagonizado por Martín Bossi. Un hombre que estaba en la platea se descompensó y murió después.

El hecho ocurrió en el sector pullman del teatro y el nombre de la persona que murió no se difundió. Cuando empezó el malestar del espectador, enseguida se llamó al SAME y mientras se esperaba que viniera la ambulancia algunas personas que habían ido a ver la función y eran médicos se acercaron para socorrer al afectado. Sin embargo, no hubo nada que hacer.





El espectáculo fue suspendido y reprogramado. Según trascendió, Martín Bossi se acercó a la familia de la víctima para ofrecer sus condolencias.





Las personas que estuvieron anoche en el teatro y no pudieron ver el show, podrán cambiar sus entradas para otro día en la boletería o reclamar que se les devuelva el dinero. Además, la producción decidió agregar una función el miércoles 24 ya que el resto de las localidades para los próximos días están agotadas.





PUBLICADO EL 22-05-2017

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar