El emotivo video de Neymar: elogios a Messi, al Barça y disculpas a su papá

A través de Instagram, el crack brasileño se despidió definitivamente de Barcelona y de Catalunya y explicó los motivo de su partida.

El brasileño Neymar, desvinculado hoy de Barcelona y anunciado como flamante refuerzo de París Saint Germain de Francia, se deshizo en elogios hacia el argentino Lionel Messi, al que calificó como "el mayor atleta" visto en su vida, tras despedirse del club catalán mediante un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida y estoy seguro que no veré a otro mejor. Leo Messi se convirtió en mi compañero y amigo dentro y fuera del terreno de juego. Orgullo de jugar contigo", reconoció el crack paulista.

"Formé un ataque con Messi y (Luis) Suárez que ha quedado para la historia. He conquistado todo lo que un deportista puede conquistar. He vivido momentos inolvidables", valoró en su posteo complementado con un video que repasa su ciclo en el club desde la mismísima llegada a mediados de 2013.

Neymar confesó su amor por "Barcelona y Catalunya" pero justificó su partida en la necesidad de tener "nuevos desafíos", incluso contrariando la postura de su padre, al que también le habló: "Entiendo y respeto tu opinión, pero mi decisión está tomada, te pido que me apoyes como siempre los has hecho".

"He aceptado la propuesta del PSG para buscar nuevas conquistas y ayudar al club a alcanzar los títulos que la afición espera. Me han presentado un plan de carrera osado y me veo preparado para este desafío. El PSG será mi nueva casa durante los próximos años y trabajaré para hacer honor a la confianza que depositan en mi fútbol", expresó.